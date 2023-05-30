Пять модных купальников на лето, которые сделают вас стройнее (фото)

На лето каждая женщина должна иметь стильный купальник. Француженки в этом году выбирают комфортные модели, подчеркивающие фигуру.

Мета.UA предложила пять стильных купальников на летний сезон. Такие тренды моды можно увидеть на французской Ривьере.

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Купальники на высокой посадке

Если вы хотите спрятать живот и сделать свою фигуру визуально более стройной, такой купальник именно для вас.

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Сплошной купальник

Сплошные купальники – must have, остающийся актуальным ежегодно. Потому такая вещь будет универсальной.

Слитный с вырезом купальник

Модель с вырезом – это смесь раздельного и слитного купальника. Такая модель подойдет каждому, кто хочет подчеркнуть фигуру.

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Яркие цвета

Выбирайте на лето яркие и смелые цвета. Речь идет о зеленом, желтом, красном, оранжевом и розовом.

Классические принты

Когда говорится о классических принтах, то это клетка, полоски и цветочный принт. Такие купальники будут оставаться в моде еще не один год.

Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.

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