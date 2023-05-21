Какие шорты будут актуальны летом: стилистка показала самые лучшие модели (фото)

Стилистка Яна Платонова рассказала о лучших моделях шорт на лето 2023 года. Этот элемент одежды обязательно должен быть в гардеробе.

В своем Instagram она заметила, что шорты просто must have на летний сезон. Посредством регулировки длины, выбора ткани и цвета могут подобрать шорты практически на каждый день, для любых нужд и обстоятельств.

Читайте также: Комфорт и универсальность: Топ-3 стильных головных убора на лето

Платонова собрала подборку стильных шорт. Эти варианты подойдут на каждый день, в дорогу, для отдыха и даже для деловых встреч, не предполагающих очень строгого дресс-кода.

Видео дня

Она посоветовала в городе не выбирать модели, которые демонстрируют или почти демонстрируют ваши обнаженные ягодицы. Несмотря на демократичность выбора и стиля, следует не забывать об уместности, этикете и гигиене.

Читайте также: Станет хитом следующих сезонов: названа самая трендовая сумочка для модниц (фото)

Напомним, что мода постоянно меняется, но от некоторых вещей все же стоит избавиться уже сейчас. Рассказываем о главных летних антитрендах 2023 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!