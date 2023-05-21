Які шорти будуть актуальні влітку: стилістка показала найкращі моделі (фото)

Стилістка Яна Платонова розповіла про найкращі моделі шортів на літо 2023 року. Цей елемент одягу обов'язково має бути в гардеробі.

У своєму Instagram вона зауважила, що шорти – просто must have на літній сезон. За допомогою регулювання довжини, вибору тканини та кольору можуть підібрати шорти практично на кожен день, для будь-яких потреб та обставин.

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Платонова зібрала добірку стильних шортів. Ці варіанти підійдуть на кожен день, в дорогу, для відпочинку і навіть для ділових зустрічей, що не передбачають дуже суворого дрес-коду.

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Вона порадила у місті не обирати моделі, які демонструють або майже демонструють ваші оголені сідниці. Попри демократичність вибору та стилю, слід не забувати про доречність, етикет і гігієну.

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Нагадаємо, що мода постійно змінюється, але деяких речей все ж варто позбутися вже зараз. Розповідаємо про головні літні антитренди 2023 року.

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