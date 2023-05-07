Викиньте зі свого гардеробу: три речі на літо, які вже давно вийшли з моди

Модна постійно змінюється, але деяких речей все ж варто позбутися вже зараз. Розповідаємо про головні літні антитренди 2023 року.

Влітку хочеться мати стильний вигляд. У цей час можна одягати короткі сукні та шорти, легкі костюми та штани, поєднувати все з прикрасами. Але деякий одяг краще не носити вже цього літа.

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Штани в смужку

Штани в смужку були дуже популярними в 2020-2021 роках. Тоді вони були на піку моди, але зараз це головний антитренд. Не бійтеся викинути їх зі свого гардеробу, аби звільнити місце для нових речей.

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Бермуди

Подовжені шорти з костюмної тканини, які отримали назву бермуди, цього року абсолютно неактуальні. Не одягайте їх, якщо не хочете зіпсувати образ.

Клатч

Влітку обирайте універсальні сумки або зручні стильні рюкзаки. Квадратний та прямокутний клатч був популярним ще кілька років тому.

Нагадаємо, навіть не маючи зайвих грошей на одяг від дизайнерів, можна завжди виглядати стильно та модно. Для цього варто завжди доглядати за собою та дотримуватися кількох простих порад від стилістів.

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