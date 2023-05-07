Выбросьте из своего гардероба: три вещи на лето, уже давно вышедшие из моды

Модная постоянно меняется, но от некоторых вещей все же стоит избавиться уже сейчас. Рассказываем о главных летних антитрендах 2023 года.

Летом хочется выглядеть стильно. В это время можно одевать короткие платья и шорты, легкие костюмы и брюки, совмещать все с украшениями. Но некоторую одежду лучше не носить уже этим летом.

Читайте также: В тренды вернулись юбки-солнце: стилистка показала семь модных моделей 2023 года (фото)

Брюки в полоску

Брюки в полоску были очень популярны в 2020-2021 годах. Тогда они были на пике моды, но сейчас это главный антитренд. Не бойтесь выбросить их из гардероба, чтобы освободить место для новых вещей.

Видео дня

Бермуды

Удлиненные шорты из костюмной ткани, получившие название бермуды, в этом году совершенно неактуальны. Не одевайте их, если не хотите испортить образ.

Клатч

Летом выбирайте универсальные сумки или удобные стильные рюкзаки. Квадратный и прямоугольный клатч был популярен еще несколько лет назад.

Напомним, даже не имея лишних денег на одежду от дизайнеров можно всегда выглядеть стильно и модно. Для этого следует всегда ухаживать за собой и следовать нескольким простым советам от стилистов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!