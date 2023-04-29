Модно и недорого: стилисты дали советы, как всегда выглядеть стильно

Даже не имея лишних денег на одежду от дизайнеров, можно всегда выглядеть стильно и модно. Для этого следует всегда ухаживать за собой.

Стилисты говорят: даже в платье за миллион можно выглядеть неряшливо. Если у вас есть желание выглядеть красиво, следует иметь чистые волосы, аккуратный маникюр и не мятую чистую одежду.

Для того чтобы даже в вещах из масс-маркета выглядеть стильно, следует выбирать одежду по размеру, подбирать ее к фигуре, обращать внимание, чтобы вещи имели чистоплотные швы, целые молнии, или пуговицы. Избегайте лохматой одежды.

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Всегда стильно смотрятся вещи черных, белых, пастельных или насыщенных цветов (не тусклых). Одежды с кислотными и металлическими оттенками следует избегать. Всегда в моде классика – белый верх, черный низ. Элегантно одеваться – дорого смотреться.

Если вы хотите выглядеть хорошо, следует избегать вещей, которые содержат на себе элементы, копирующие известные бренды. Избегайте ярких подделок. Вещи, подобранные к особенностям вашей фигуры – важно правило хорошего вида. В них вы будете выглядеть дорого и стильно, и ценник или бренд не будут иметь значения. Удешевит образ синтетика. Никогда не покупайте такие вещи и избегайте их носить. Вещи из полиэстера выглядят откровенно дешево и некрасиво.

Если вы любите аксессуары, старайтесь не переборщить с ними, чтобы не походить на новогоднюю елку. Правильно подобранные аксессуары – залог эффектного и привлекательного образа. Иногда достаточно всего одной яркой детали, чтобы подчеркнуть стиль своего образа.

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Напомним, что в этом году весной и летом из шкафов не стоит доставать некоторые вещи, которые могли быть модными в прошлом сезоне. Так считает украинская стилистка и модная блогерша Алина Михайленко.

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