Забудьте о них: 4 модели верхней одежды, от которых лучше отказаться весной 2023

В Украину уже пришло потепление, но весенняя погода будет неустойчивой. Поэтому не стоит далеко прятать в шкаф верхнюю одежду.

Весной 2023 года следует избегать некоторых уже устаревших моделей, только испортящих образ. Об этом пишет РБК-Украина.

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1. Приталенное пальто с коротким кроем.

Короткие приталенные фасоны нарушают пропорции фигуры и подчеркивают недостатки. Поэтому более выгодным вариантом станет полуприлегающий наряд в среднем или макси размерах. В этом сезоне актуальными остаются модели оверсайза.

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2. Короткий тренч.

Короткая модель тренча может испортить образ. Стилисты советуют выбирать средний или крой макси, который удачно сочетается с юбками, брюками и платьями.

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3. Блестящие бомберы.

Лучшим вариантом бомбера станет трикотаж или матовая ткань. Вот шелковые, атласные, модели со стразами вообще следует спрятать далеко-далеко в шкаф. Такие вещи подчеркивают только отсутствие вкуса.

4. Куртка парка.

Хотя парки свободного кроя удобны и практичны, в этом сезоне такая одежда совершенно неуместна. Модели с меховыми капюшонами вообще определять как моветон. Стилисты советуют выбирать джинсовки или кожанки.

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Напомним, что в этом году весной и летом из шкафов не стоит доставать некоторые вещи, которые могли быть модными в прошлом сезоне. Так считает украинская стилистка и модная блогерша Алина Михайленко.

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