Забудьте про них: 4 моделі верхнього одягу, від яких краще відмовитися весною 2023

В Україну вже прийшло потепління, але весняна погода цьогоріч буде нестійкою. Тому не варто далеко ховати у шафу верхній одяг.

Навесні 2023 року варто уникати деяких вже застарілих моделей, які тільки зіпсують образ. Про це пише РБК-Україна.

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1. Приталене пальто з коротким кроєм.

Короткі приталені фасони порушують пропорції фігури та підкреслюють недоліки. Тому більш вигідним варіантом стане напівприлегле вбрання в середньому або максі розмірах. Цього сезону актуальними залишаються моделі оверсайз.

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2. Короткий тренч.

Коротка модель тренча може зіпсувати образ. Стилісти радять обирати середній або крій максі, який вдало поєднується зі спідницями, штанами та сукнями.

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3. Блискучі бомбери.

Найкращим варіантом бомбера стане трикотаж або матова тканина. Ось шовкові, атласні, моделі зі стразами взагалі варто заховати далеко-далеко в шафу. Такі речі підкреслюють тільки відсутність смаку.

4. Куртка парка.

Хоч парки вільного крою зручні та практичні, цього сезону такий одяг абсолютно недоречний. Моделі з хутряними каптурами взагалі визначати як моветон. Стилісти радять обирати джинсовки чи шкірянки.

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Нагадаємо, що цього року навесні та влітку із шаф не варто діставати деякі речі, що могли бути модними минулого сезону. Так вважає українська стилістка та модна блогерка Аліна Михайленко.

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