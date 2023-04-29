Модно та недорого: стилісти дали поради, як завжди мати стильний вигляд

Навіть не маючи зайвих грошей на одяг від дизайнерів, можна завжди виглядати стильно та модно. Для цього варто завжди доглядати за собою.

Стилісти кажуть: навіть у сукні за мільйон можна виглядати неохайно. Якщо у вас є бажання мати гарний вигляд, варто мати чисте волосся, охайний манікюр та не м'ятий чистий одяг.

Для того, аби навіть у речах з масмаркету виглядати стильно, варто обирати одяг за розміром, підбирати його до фігури, звертати увагу, аби речі мали охайні шви, цілі блискавки, чи гудзики. Уникайте кошлатого одягу.

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Завжди стильно виглядають речі чорних, білих, чи пастельних або насичених кольорів (не тьмяних). Одягу з кислотними та металевими відтінками варто уникати. Завжди у моді класика – білий верх, чорний низ. Елегантно одягатися – дорого виглядати.

Якщо ви хочете мати гарний вигляд, варто уникати речей, які містять на собі елементи, що копіюють відомі бренди. Уникайте яскравих підробок. Речі, підібрані до особливостей вашої фігури – важливо правило гарного вигляду. У них ви будете виглядати дорого та стильно, й цінник чи бренд не матимуть значення. Здешевить образ синтетика. Ніколи не купуйте таких речей та уникайте їх носити. Речі з поліестеру виглядають відверто дешево та непривабливо.

Якщо ви любите аксесуари, намагайтеся не переборщити з ними, аби не бути схожою на новорічну ялинку. Правильно підібрані аксесуари – запорука ефектного та привабливого образу. Іноді достатньо всього однієї яскравої деталі, аби підкреслити стиль свого образу.

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Нагадаємо, що цього року навесні та влітку із шаф не варто діставати деякі речі, що могли бути модними минулого сезону. Так вважає українська стилістка та модна блогерка Аліна Михайленко.

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