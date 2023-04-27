У тренди повернулися спідниці-сонце: стилістка показала сім модних моделей 2023 року (фото)

Українська стилістка Марина Фадєєва показала модні моделі спідниць на 2023 рік. Зокрема це карго, спідниці-олівці, різної довжини та різної симетрії.

У своєму Instagram вона зауважила, що важливо – уміти правильно підібрати спідницю саме для себе та своєї фігури. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі, та надихайтеся актуальними варіантами.

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Як правильно обрати спідницю?

Спідниця маж формувати приємні пропорції тіла, відповідно – починатися та закінчуватися у правильному місці. До прикладу, довжина спідниці утворює горизонтальну лінію, яка розширює. Тому цей предмет гардероба повинен закінчуватися у найтоншому місці ніг.

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Завдяки цьому правилу ви зможете підібрати для себе дуже вдалу модель. Серед актуальних моделей зможете знайти саме ту, яка підійде вам.

Нині в моді абсолютно різні моделі – від довжини "міні" до "максі". Фасони також показують розмаїття – від спідниць-олівців до спідниць-сонця.

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Нагадаємо, що цього року навесні та влітку із шаф не варто діставати деякі речі, що могли бути модними минулого сезону. Так вважає українська стилістка та модна блогерка Аліна Михайленко.

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