Стане хітом наступних сезонів: названо найтрендовішу сумочку для модниць (фото)

Вже третій рік поспіль хітом залишається маленька сумочка від Bottega Veneta. Проте модниці та зірки все ніяк не можуть сказати "Бувай" цим It-bag

Ця сумка досить мінімалістична, але неймовірна красива сумка. Вона надовго зайняла почесне місце серед трендів. Її ціна становить від 2500 доларів.

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Сумка з переплетеної шкіри від бренду Bottega Veneta є в різних кольорах – від пастельних та класичних до яскравих та сміливих. Цей стильний аксесуар легко поєднати з будь-яким одягом – від буденного до романтичного чи ділового.

Сумки Mini Jodie стали хітом продажу і досі залишаються на піку популярності. Особлива "родзинка" – фірмове переплетення intrecciat.

Дизайнери показали чимало моделей сумок: великі клатчі, об'ємні сумки на плече та сумки-відерця. Але модниці полюбили саме Mini Jodie.

Нагадаємо, що мода постійно змінюється, але деяких речей все ж варто позбутися вже зараз. Розповідаємо про головні літні антитренди 2023 року.

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