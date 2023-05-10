Станет хитом следующих сезонов: названа самая трендовая сумочка для модниц (фото)

Уже третий год хитом остается маленькая сумочка от Bottega Veneta. Однако модницы и звезды все никак не могут сказать "Прощай" этим It-bag

Эта сумка достаточно минималистичная, но невероятная красивая сумка. Она надолго заняла почетное место среди трендов. Ее цена составляет от 2500 долларов.

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Сумка из переплетенной кожи от бренда Bottega Veneta есть в разных цветах – от пастельных и классических до ярких и смелых. Этот стильный аксессуар легко сочетать с любой одеждой – от обыденной до романтичной или деловой.

Сумки Mini Jodie стали хитом продаж и до сих пор остаются на пике популярности. Особая "изюминка" – фирменное переплетение intrecciat.

Дизайнеры показали немало моделей сумок: большие клатчи, объемные сумки на плечо и сумки-ведерки. Но модницы полюбили именно Mini Jodie.

Напомним, что мода постоянно меняется, но от некоторых вещей все же стоит избавиться уже сейчас. Рассказываем о главных летних антитрендах 2023 года.

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