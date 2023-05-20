Комфорт та універсальність: Топ-3 стильних головних убори на літо
Влітку обирайте стильні та зручні головні убори. Вони не тільки доповнюватимуть образ, але й захистять від сонця.
Нині широкі капелюхи вже стали неактуальними. При цьому краще звернути увагу на бейсболки, панами та пов'язки.
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Панама
Панама закріпилася в трендах після того, як український гурт Kalush Orchestra здобув перемогу на "Єробаченні-2022". Цей аксесуар утримує модні позиції.
Цього літа обирайте панами найрізноманітніших відтінків, з незвичайним дизайном і в яскравих принтах. Дуже добре триматимуть форму вироби зі щільної тканини або деніму.
Бейсболка
Наймоднішим убором на літо є бейсболка. Кепка захищає від сонця та створить стильний образ з абсолютно різними речами.
Стилісти радять міксувати однотонну кепку з мінімалістичним декором з прямими штанами, легкою спідницею і сукнею.
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Пов’язка
Найчастіше жінки обирають однотонні пов'язки: чорні, білі, бежеві чи рожеві. Ця стильна деталь стане "родзинкою" в образі.
Нагадаємо, що мода постійно змінюється, але деяких речей все ж варто позбутися вже зараз. Розповідаємо про головні літні антитренди 2023 року.
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