Комфорт и универсальность: Топ-3 стильных головных убора на лето

Летом выбирайте стильные и удобные головные уборы. Они будут не только дополнять образ, но и защитят от солнца.

В настоящее время широкие шляпы уже стали неактуальными. При этом лучше обратить внимание на бейсболки, панамы и повязки.

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Панама

Панама закрепилась в трендах после того, как украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на "Еровидении-2022". Этот аксессуар удерживает модные позиции.

Этим летом выбирайте панамы самых разных оттенков, с необычным дизайном и в ярких принтах. Отлично будут держать форму изделия из плотной ткани или денима.

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Бейсболка

Самым модным убором на лето есть бейсболка. Кепка защищает от солнца и создаст стильный образ с совершенно разными вещами.

Стилисты советуют миксовать однотонную кепку с минималистичным декором с прямыми брюками, легкой юбкой и платьем.

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Повязка

Чаще женщины выбирают однотонные повязки: черные, белые, бежевые или розовые. Эта стильная деталь станет "изюминкой" в образе.

Напомним, что мода постоянно меняется, но от некоторых вещей все же стоит избавиться уже сейчас. Рассказываем о главных летних антитрендах 2023 года.

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