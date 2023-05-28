Прозрачность, кроше и минимализм: стилистка показала актуальные платья на лето (фото)

Стилистка Яна Платонова показала актуальные платья на лето 2023 года. По ее словам, кардинальных перемен с предыдущим летним сезоном нет.

В своем Instagram она заметила, что при выборе платьев для жаркого сезона важно особое внимание обращать на состав тканей. Среди фаворитов – лен, муслин, тонкий хлопок и вискоза.

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Среди основных трендов стилистка выделила следующие:

длина макси,

минимализм,

платья в бельевом стиле с кружевными вставками (даже контрастными),

Видео дня

кроше и другие техники,

прозрачность,

этномотивы,

платья-бандо,

различные завязки,

платья с вырезами.

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Напомним, что мода постоянно меняется, но от некоторых вещей все же стоит избавиться уже сейчас. Рассказываем о главных летних антитрендах 2023 года.

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