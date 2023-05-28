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Прозрачность, кроше и минимализм: стилистка показала актуальные платья на лето (фото)

Дутик Катерина

Стилист Яна Платонова показала актуальные платья на лето 2023 - модные тренды 2023

Стилистка Яна Платонова показала актуальные платья на лето 2023 года. По ее словам, кардинальных перемен с предыдущим летним сезоном нет.

В своем Instagram она заметила, что при выборе платьев для жаркого сезона важно особое внимание обращать на состав тканей. Среди фаворитов – лен, муслин, тонкий хлопок и вискоза.

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Среди основных трендов стилистка выделила следующие:

  • длина макси,
  • минимализм,
  • платья в бельевом стиле с кружевными вставками (даже контрастными),
  • кроше и другие техники,
  • прозрачность,
  • этномотивы,
  • платья-бандо,
  • различные завязки,
  • платья с вырезами.
Стильные платья на лето 2023 - летние платья 2023 - стилист Яна Платонова показала модные тренды 2023 года
Стилист Яна Платонова показала актуальные платья на лето 2023 - модные тренды 2023 - какое платье купить на лето
Стилист Яна Платонова показала актуальные платья на лето 2023 - модные тренды 2023 - какое платье купить на лето
Стилист Яна Платонова показала актуальные платья на лето 2023 - модные тренды 2023 - какое платье купить на лето
Стилист Яна Платонова показала актуальные платья на лето 2023 - модные тренды 2023 - какое платье купить на лето
Стилист Яна Платонова показала актуальные платья на лето 2023 - модные тренды 2023 - какое платье купить на лето
Стильные платья на лето 2023 - летние платья 2023 - стилист Яна Платонова показала модные тренды 2023 года
Стильные платья на лето 2023 - летние платья 2023 - стилист Яна Платонова показала модные тренды 2023 года
Стильные платья на лето 2023 - летние платья 2023 - стилист Яна Платонова показала модные тренды 2023 года

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Напомним, что мода постоянно меняется, но от некоторых вещей все же стоит избавиться уже сейчас. Рассказываем о главных летних антитрендах 2023 года.

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