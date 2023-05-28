ukr
русский
Шоубіз

Прозорість, кроше та мінімалізм: стилістка показала актуальні сукні на літо (фото)

Дутік Катерина

Стиліст Яна Платонова показала актуальні сукні на літо 2023 - модні тренди 2023

Стилістка Яна Платонова показала актуальні сукні на літо 2023 року. За її словами, кардинальних змін з попереднім літнім сезоном немає.

У своєму Instagram вона зауважила, що при виборі суконь для спекотного сезону важливо особливу увагу звертати на склад тканин. Серед фаворитів – льон, муслін, тонка бавовна та віскоза.

Читайте також: Не тільки Viva Magenta: стилістка показала 10 головних кольорів літа

Серед основних трендів стилістка виділила такі:

  • довжина максі,
  • мінімалізм,
  • сукні в білизняному стилі з мереживними вставками (навіть контрастними),
  • кроше та інші техніки,
  • прозорість,
  • етномотиви,
  • сукні-бандо,
  • різноманітні зав‘язки,
  • сукні з вирізами.
Стильні сукні на літо 2023 - літні сукні 2023 - стиліст Яна Платонова показала модні тренди 2023
Стиліст Яна Платонова показала актуальні сукні на літо 2023 - модні тренди 2023 - яку сукню купити на літо
Стиліст Яна Платонова показала актуальні сукні на літо 2023 - модні тренди 2023 - яку сукню купити на літо
Стиліст Яна Платонова показала актуальні сукні на літо 2023 - модні тренди 2023 - яку сукню купити на літо
Стиліст Яна Платонова показала актуальні сукні на літо 2023 - модні тренди 2023 - яку сукню купити на літо
Стиліст Яна Платонова показала актуальні сукні на літо 2023 - модні тренди 2023 - яку сукню купити на літо
Стильні сукні на літо 2023 - літні сукні 2023 - стиліст Яна Платонова показала модні тренди 2023
Стильні сукні на літо 2023 - літні сукні 2023 - стиліст Яна Платонова показала модні тренди 2023
Стильні сукні на літо 2023 - літні сукні 2023 - стиліст Яна Платонова показала модні тренди 2023

Читайте також: Які шорти будуть актуальні влітку: стилістка показала найкращі моделі (фото)

Нагадаємо, що мода постійно змінюється, але деяких речей все ж варто позбутися вже зараз. Розповідаємо про головні літні антитренди 2023 року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Шоубіз