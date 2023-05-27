Не тільки Viva Magenta: стилістка показала 10 головних кольорів літа

Літо 2023 року пропонує насичену палітру кольорів, яку можна сміливо використовувати для створення стильних образів. Звісно, це головний колір року Viva Magenta, а також чимало яскравих та ніжних відтінків.

Відома стилістка Анна Леканова розповіла в Instagram про головні тренди в кольорах. Не варто обмежуватися тільки пастельними відтінками – зверніть увагу на денім, рожевий, синій, жовтий тощо.

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Viva Magenta. Pantone визнав колір Viva Magenta – головним у 2023 році. Тому образ у такому відтінку точно стане виграшним.

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Денім. З 2000-х повернулися тотальні денімові луки. Сміливо створюйте образи, поєднуючи різні відтінки деніму.

Насичений зелений. Куди ж літо без зеленого кольору, коли все навкруги насичено зелене?

Ніжно-жовтий. Цей колір дозволить створити мрійливий настрій та стильний образ.

Пристрасний червоний. Дівчата та жінки, які мають гаряче серце, точно повинні створити образ з цим пристрасним кольором.

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Зміїний принт. Цього сезону актуальними будуть тваринні мотиви, зокрема зміїний, зебровий чи леопардовий.

Шоколадні відтінки. Теплий шоколад буде актуальним цього літа та приверне увагу.

Рожевий. В сезоні літо-2023 комбінуйте в одно образу одразу кілька відтінків. Рожевий колір надасть тендітності та жіночності.

Ніжний блакитний. Такий колір додасть витонченості, легкості та шарму.

Яскравий синій. Такий колір проявить вашу впевненість та сміливість.

Тренди 2023 року націлені на мінімалістичні кольори, тотал-луки, контраст, видовжені силуети та довжину максі.

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Нагадаємо, що мода постійно змінюється, але деяких речей все ж варто позбутися вже зараз. Розповідаємо про головні літні антитренди 2023 року.

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