Якою буде мінімальна пенсія у 2025 році: відповідь ПФУ

Пенсійна система України наступного року зберігає певну стабільність, незважаючи на складні економічні умови. Державний бюджет передбачає незмінність соціальних виплат до 2028 року, що викликає неоднозначні очікування серед пенсіонерів.

Наразі мінімальна пенсія становить 2361 гривню, мінімальна зарплата - 8000 гривень, а прожитковий мінімум - 2920 гривень. Попри загальну фінансову статику, експерти прогнозують часткову індексацію пенсій.

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За оцінками фахівців Інституту демографії та соціальних досліджень, у березні 2025 року очікується підвищення пенсійних виплат приблизно на 10-12%. Однак реальне відчуття цього підвищення буде мінімальним, особливо для пенсіонерів з невеликими виплатами.

Принципові зміни торкнуться умов виходу на пенсію. Страховий стаж диференціюватиметься залежно від віку пенсіонера. Для виходу на пенсію у 60 років знадобиться мінімум 32 роки стажу, у 63 роки - від 22 до 32 років, а у 65 років - принаймні 22 роки.

Важливою рекомендацією для майбутніх пенсіонерів є можливість збільшення грошової допомоги шляхом відстрочення виходу на заслужений відпочинок. Чим пізніше людина оформить пенсію, тим відчутнішою буде різниця у розмірі виплат.

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