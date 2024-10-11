Хто з українських пенсіонерів після 65 років не отримає доплати до пенсії

Українці пенсійного віку можуть піти на пенсію у 60, 63 або 65 років. На розмір пенсійної виплати впливають як вік виходу на пенсію, так і обсяг накопиченого стажу.

Однак деякі громадяни України позбавлені права на пенсію через недостатній стаж. Як зазначають у Пенсійному фонді України, для різних вікових груп існують власні вимоги щодо необхідного стажу. Про це пише 24 Канал.

Щоб вийти на пенсію цього року, необхідно мати таку мінімальну кількість стажу:

для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати 31 рік стажу;

у 63 роки – потрібно щонайменше 21 рік стажу;

у 65 років – достатньо 15 років стажу.

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Якщо людина до 65 років не набрала мінімум 15 років трудового стажу, вона не має права на пенсію та пов'язані з нею надбавки й доплати. Однак такі особи можуть претендувати на спеціальну фінансову підтримку, яка називається соціальною пенсією.

Зауважте, що соціальна пенсія визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які не можуть працювати і середнім місячним доходом на одного члена сім'ї за останні півроку. При цьому сума цієї допомоги не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який наразі становить 3 028 гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати найвигідніші роки для нарахування пенсії.

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