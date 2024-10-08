Наближається пенсійна реформа: експерт пояснив, які нововведення очікують українців

В Україні анонсували старт пенсійної реформи з 1 липня 2025 року, також представлено новий портал соціальних послуг і програму "єПотенціал". Реформа передбачає впровадження накопичувальної пенсійної системи, яка покаже свою результативність лише через 20-30 років.

Експерт з пенсійних питань, журналіст Сергій Коробкін, поділився подробицями реформи. Про це пише OBOZ.UA.

Міністерство соціальної політики України організувало Глобальний цифровий соціальний форум, де брали участь іноземні фахівці та представники міжнародних організацій. Під час форуму Міністерство представило кілька ключових нововведень:

запуск пенсійної реформи: дата її початку – 1 липня 2025 року. Ця реформа передбачає перехід до накопичувальної пенсійної системи, яка, за прогнозами, має показати свою ефективність лише через 20-30 років;

вебпортал соціальних послуг: це новий онлайн-ресурс, на якому українці зможуть замовляти близько 20 різних соціальних послуг, зокрема догляд за людиною, натуральну допомогу та супровід під час інклюзивного навчання;

це новий онлайн-ресурс, на якому українці зможуть замовляти близько 20 різних соціальних послуг, зокрема догляд за людиною, натуральну допомогу та супровід під час інклюзивного навчання; програма єПотенціал: ця програма спрямована на підвищення можливостей та розвитку соціальних ініціатив, проте багато експертів, включаючи Коробкіна, скептично ставляться до її реальної ефективності через відсутність конкретних даних.

Сергій Коробкін висловив критику щодо форуму, підкресливши, що Міністерство соціальної політики більше зосереджується на саморекламі, аніж на конкретних результатах. Він зазначив, що формат подібних заходів викликає сумніви щодо їх ефективності та обґрунтованості витрат.

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Експерт також засумнівався в ефективності пенсійної реформи через фінансові проблеми. Він підкреслив, що реалізація реформи потребує великих ресурсів, інформація про які відсутня у бюджетах на майбутні роки. Крім того, фахівець відзначив, що навіть у разі запуску накопичувальної системи, її вплив стане помітним лише через багато років.

Коробкін вважає, що одним із головних викликів реформи є питання фінансування. Для реалізації накопичувальної та бальної систем знадобляться великі фінансові ресурси, однак у бюджетному проєкті на 2025 рік відсутні конкретні дані про виділення коштів на ці реформи.

На завершення експерт зауважив, що заяви Міністерства соціальної політики про допомогу всім нужденним здаються надто оптимістичними з урахуванням нинішньої демографічної та економічної ситуації. Він акцентував увагу на тому, що забезпечення реальної соціальної підтримки в поточних умовах виглядає майже нереальним.

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