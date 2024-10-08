Приближается пенсионная реформа: эксперт объяснил, какие нововведения ожидают украинцев

В Украине анонсировали старт пенсионной реформы с 1 июля 2025 года, также представлен новый портал социальных услуг и программа "еПотенциал". Реформа предусматривает внедрение накопительной пенсионной системы, которая покажет свою результативность только через 20-30 лет.

Эксперт по пенсионным вопросам, журналист Сергей Коробкин, поделился подробностями реформы. Об этом пишет OBOZ.UA.

Министерство социальной политики Украины организовало Глобальный цифровой социальный форум, где принимали участие иностранные специалисты и представители международных организаций. Во время форума Министерство представило несколько ключевых нововведений:

запуск пенсионной реформы: дата ее начала – 1 июля 2025 года. Эта реформа предусматривает переход к накопительной пенсионной системе, которая, по прогнозам, должна показать свою эффективность только через 20-30 лет;

вебпортал социальных услуг: это новый онлайн-ресурс, на котором украинцы смогут заказывать около 20 различных социальных услуг, в частности уход за человеком, натуральную помощь и сопровождение во время инклюзивного обучения;

программа еПотенциал: эта программа направлена на повышение возможностей и развития социальных инициатив, однако многие эксперты, включая Коробкина, скептически относятся к ее реальной эффективности из-за отсутствия конкретных данных.

Сергей Коробкин высказал критику относительно форума, подчеркнув, что Министерство социальной политики больше сосредотачивается на саморекламе, чем на конкретных результатах. Он отметил, что формат подобных мероприятий вызывает сомнения в их эффективности и обоснованности расходов.

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Эксперт также усомнился в эффективности пенсионной реформы из-за финансовых проблем. Он подчеркнул, что реализация реформы потребует больших ресурсов, информация о которых отсутствует в бюджетах на будущие годы. Кроме того, специалист отметил, что даже в случае запуска накопительной системы, ее влияние станет заметным лишь через много лет.

Коробкин считает, что одним из главных вызовов реформы является вопрос финансирования. Для реализации накопительной и балльной систем понадобятся большие финансовые ресурсы, однако в бюджетном проекте на 2025 год отсутствуют конкретные данные о выделении средств на эти реформы.

В завершение эксперт отметил, что заявления Министерства социальной политики о помощи всем нуждающимся кажутся слишком оптимистичными с учетом нынешней демографической и экономической ситуации. Он акцентировал внимание на том, что обеспечение реальной социальной поддержки в текущих условиях выглядит почти нереальным.

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