Кто из украинских пенсионеров после 65 лет не получит доплаты к пенсии

Украинцы пенсионного возраста могут уйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет. На размер пенсионной выплаты влияют как возраст выхода на пенсию, так и объем накопленного стажа.

Однако некоторые граждане Украины лишены права на пенсию из-за недостаточного стажа. Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, для разных возрастных групп существуют собственные требования относительно необходимого стажа. Об этом пишет 24 Канал.

Чтобы выйти на пенсию в этом году, необходимо иметь такое минимальное количество стажа:

для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 31 год стажа;

в 63 года – нужно не менее 21 года стажа;

в 65 лет – достаточно 15 лет стажа.

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Если человек до 65 лет не набрал минимум 15 лет трудового стажа, он не имеет права на пенсию и связанные с ней надбавки и доплаты. Однако такие лица могут претендовать на специальную финансовую поддержку, которая называется социальной пенсией.

Заметьте, что социальная пенсия определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, которые не могут работать и средним месячным доходом на одного члена семьи за последние полгода. При этом сумма этой помощи не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который сейчас составляет 3 028 гривен.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать самые выгодные годы для начисления пенсии.

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