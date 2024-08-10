Який податок повинні сплатити власники землі у 2024 році

Податок на землю є обов'язковим внеском до державної скарбниці України, який зобов'язані сплачувати власники земельних ділянок. Цей податок також поширюється на постійних землекористувачів. Про це пише 24 tv.ua.

Актуальні ставки оподаткування

Варто зазначити, що податкові зобов'язання щодо земельних ділянок покладаються як на фізичних, так і на юридичних осіб. Розмір податкової ставки визначається місцевими органами самоврядування за місцем реєстрації земельної ділянки.

Також читайте: Пенсіонери в Україні можуть втратити частину виплати у серпні

Для земельних ділянок, які пройшли нормативну грошову оцінку, встановлено такі максимальні ставки податку:

* Загальна ставка не перевищує 3% від нормативної грошової оцінки;

* Для земель загального користування – до 1% від їх нормативної грошової оцінки;

* Для сільськогосподарських угідь – від 0,3% до 1% їх нормативної грошової оцінки;

* Для лісових земель – не більше 0,1% їх нормативної грошової оцінки.

У випадку, коли земельні ділянки знаходяться за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, але не пройшли нормативну грошову оцінку, застосовуються наступні ставки:

* Загальна ставка не перевищує 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

* Для сільськогосподарських угідь – від 0,3% до 5% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

* Для лісових земель – не більше 0,1% нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, чи зміниться розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 серпня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!