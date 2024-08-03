Пенсіонери в Україні можуть втратити частину виплати у серпні

У разі виникнення певних життєвих обставин, пенсіонери зобов’язані своєчасно інформувати про них Пенсійний фонд України. Відсутність таких повідомлень може призвести до переплати пенсійних коштів та, як наслідок, до необхідності повернення зайво отриманих сум.

Як зазначають у Пенсійному фонді, однією з найпоширеніших причин переплат є несвоєчасне повідомлення про працевлаштування або початок підприємницької діяльності. Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачає, що пенсіонери мають повідомити про зміну свого статусу протягом 10 днів.

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У разі виявлення факту переплати, Пенсійний фонд має право стягнути зайво виплачені кошти. Розмір таких стягнень може сягати до 20% від суми пенсії. Варто зазначити, що пенсіонер має право повернути переплачені кошти добровільно. Проте, якщо він відмовляється це зробити, Пенсійний фонд здійснить примусове стягнення.

Крім повідомлення про працевлаштування, пенсіонерам також необхідно інформувати Пенсійний фонд про припинення трудової діяльності, зміну місця проживання та інші обставини, які можуть вплинути на розрахунок пенсії.

Своєчасне повідомлення про такі зміни дозволить уникнути непорозумінь та забезпечить правильний розрахунок пенсійних виплат.

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