Пенсионеры в Украине могут потерять часть выплаты в августе

В случае возникновения определенных жизненных обстоятельств пенсионеры обязаны своевременно информировать о них Пенсионный фонд Украины. Отсутствие таких сообщений может привести к переплате пенсионных средств и, как следствие, к необходимости возврата излишне полученных сумм.

Как отмечают в Пенсионном фонде, одной из наиболее распространенных причин переплат является несвоевременное уведомление о трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности. Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривает, что пенсионеры должны сообщить об изменении своего статуса в течение 10 дней.

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В случае выявления факта переплаты Пенсионный фонд имеет право взыскать излишне выплаченные средства. Размер таких взысканий может достигать 20% от суммы пенсии. Следует отметить, что пенсионер имеет право вернуть переплаченные средства добровольно. Однако если он отказывается это сделать, Пенсионный фонд осуществит принудительное взыскание.

Помимо сообщения о трудоустройстве, пенсионерам также необходимо информировать Пенсионный фонд о прекращении трудовой деятельности, изменении места жительства и другие обстоятельства, которые могут повлиять на расчет пенсии.

Своевременное уведомление о таких изменениях позволит избежать недоразумений и обеспечит правильный расчет пенсионных выплат.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, изменится ли размер минимальной пенсии в Украине с 1 августа.

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