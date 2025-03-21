Який відсоток українців почувають себе щасливими: результати опитування

Попри складнощі, пов’язані з війною, більшість українців усе ще вважають себе щасливими. За результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), 58% громадян України відчувають себе щасливими. Водночас лише 16% респондентів визнали, що не вважають себе щасливими.

Проте порівняно з минулим роком рівень щастя серед українців знизився: у 2023 році таких було 69%. Згідно з результатами дослідження, частка тих, хто почувається щасливим, перевищує кількість тих, хто відчуває себе нещасливим більш ніж утричі. Зокрема, 24% опитаних заявили, що вони однозначно щасливі, ще 34% зазначили, що швидше щасливі. Натомість 25% респондентів не змогли визначитися з відповіддю, обравши варіант "і так, і ні". Песимістичнішу позицію висловили 16% учасників опитування: 8% з них вважають, що швидше нещасливі, а ще 8% сказали, що точно нещасливі. Про це свідчать дані соціологічного дослідження Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Соціологи КМІС зазначають, що навіть у складних умовах українці демонструють високий рівень оптимізму.

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Хто почувається щасливішим в Україні?

Дослідження показало, що чоловіки загалом відчувають себе щасливішими, ніж жінки. Це пов’язано, зокрема, з тривалістю життя, адже з віком рівень суб'єктивного відчуття щастя зазвичай знижується.

Молодші українці частіше вважають себе щасливими. Серед громадян до 40 років таких 64%, тоді як серед людей віком 70+ рівень щасливих знижується до 54%.

Відчуття щастя також тісно пов’язане зі станом здоров’я: серед тих, хто не має серйозних проблем зі здоров’ям, 65% вважають себе щасливими. Для тих, хто має фізичні або психологічні труднощі, цей показник складає 55%.

Фінансовий стан залишається важливим фактором. Лише 38% українців із низькими доходами вважають себе щасливими. У категорії забезпечених громадян цей показник досягає 77%.

Крім того, рівень оптимізму щодо майбутнього країни впливає на відчуття щастя: серед тих, хто вірить у краще майбутнє України, щасливих 72%, а серед песимістів лише 38%.

Динаміка рівня щастя серед українців

За останні десятиліття рівень щастя в Україні змінювався. У 2001 році щасливими себе вважали лише 38% українців, у 2010 році їхня кількість зросла до 65%. Це зростання пов’язують із періодом економічного піднесення в Україні.

Напередодні повномасштабного вторгнення, у грудні 2021 року, 71% українців називали себе щасливими, тоді як нещасливих було 15%. Після початку вторгнення в лютому 2022 року рівень щастя суттєво не змінився, що пояснюється високою згуртованістю суспільства та відчуттям підтримки.

У 2024 році, на третьому році повномасштабної війни, кількість щасливих знизилася до 58%. Проте кількість тих, хто вважає себе нещасливим, не збільшилась — натомість побільшало тих, хто вагається з відповіддю.

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