Який штраф загрожує за невчасне оновлення паспорта

Для кожного громадянина України паспорт є основним документом, що посвідчує особу. Зміни у законодавстві та потреба в оновленні інформації вимагають періодичного переоформлення паспортів. Давайте розглянемо детальніше, коли і як потрібно оновлювати паспорт, які види паспортів існують та які наслідки може мати несвоєчасна заміна документа. Про це пише Znaj.ua.

Види паспортів та їх термін дії:

Паспорт-книжечка: Не має встановленого терміну дії, але фото в ньому потрібно оновлювати у віці 25 та 45 років.

Не має встановленого терміну дії, але фото в ньому потрібно оновлювати у віці 25 та 45 років. ID-картка: Має чітко визначений термін дії: 4 роки для осіб віком від 14 до 18 років та 10 років для осіб старше 18 років.

Чому важливо вчасно оновлювати паспорт?

Недійсний документ: Несвоєчасна заміна паспорта робить його недійсним, що може створити проблеми при здійсненні різних операцій (купівля квитків, оформлення документів тощо).

Адміністративна відповідальність: За використання недійсного документа передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

За використання недійсного документа передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Зручність використання: ID-картка є більш сучасним та зручним документом, який містить електронний носій інформації.

Коли необхідно замінити паспорт?

Закінчився термін дії: Для ID-карток.

Для ID-карток. Не оновлено фото: Для паспортів-книжечок у віці 25 та 45 років.

Для паспортів-книжечок у віці 25 та 45 років. Зміна персональних даних: Прізвища, імені, по батькові.

Прізвища, імені, по батькові. Втрата або пошкодження документа.

Куди звертатися для оформлення паспорта?

Для оформлення, заміни або отримання нового паспорта необхідно звернутися до одного з таких органів:

Підрозділ Державної міграційної служби України.

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Паспортний сервіс.

Процедура оформлення паспорта:

Звернення до обраного органу. Подання необхідних документів (паспорт, ідентифікаційний код, фото тощо). Сплата державного мита. Отримання готового паспорта у встановлений термін.

Терміни виготовлення паспорта:

Звичайне оформлення: до 20 робочих днів.

до 20 робочих днів. Термінове оформлення: до 10 робочих днів (за додаткову плату).

Вартість послуги:

Звичайне оформлення: 504 гривні.

504 гривні. Термінове оформлення: 874 гривні.

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