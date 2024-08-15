ВПО Київщини можуть отримати грошову допомогу: про що йдеться

Організація "Деполь Україна" розпочала реєстрацію на фінансову підтримку. Грошова допомога призначена для внутрішніх переселенців, які знайшли прихисток у столиці та Київському регіоні. Про це пише НП.

Раніше ми інформували про можливість отримання матеріальної підтримки від іншої благодійної установи. Критерії для отримання фінансової підтримки

Грошову допомогу у розмірі 3600 гривень щомісяця впродовж трьох місяців (сумарно 10 800 гривень) можуть отримати переселенці з:

- Харківщини, Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Запоріжжя;

- окремих районів Миколаївської, Дніпропетровської, Сумської та Чернігівської областей (детальний перелік населених пунктів та громад доступний у формі заявки).

Додаткові умови:

Переїзд до Києва чи Київської області; Наявність неповнолітніх дітей (для осіб зі статусом ВПО не більше 90 днів); Будь-хто зі статусом ВПО, отриманим не пізніше 30 днів тому; Відсутність попередніх виплат від інших благодійних організацій.

Процедура подання заявки

Для отримання грошової допомоги потрібно заповнити онлайн-заявку за посиланням.

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