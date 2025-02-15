Який штраф за непристебнутий ремінь загрожує українським водіям у 2025 році

Водії в Україні, які нехтують користуванням ременем безпеки, можуть отримати штраф. Поліція ретельно стежить за дотриманням цього правила.

У разі, якщо водій або пасажир не користуються ременем безпеки, патрульні можуть скласти протокол відповідно до ч. 5 ст. 121 КУпАП. За таке порушення передбачено штраф у розмірі 510 гривень. Тільки за січень у Київській області було винесено 136 відповідних постанов, пише сайт Avtomob.

Багато водіїв ігнорують дану вимогу ПДР, однак ремінь безпеки може врятувати життя в разі аварії. Під час зіткнення або різкого гальмування тіло за інерцією рухається вперед з великою швидкістю.

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"Пристебнутий ремінь безпеки утримує людину, не даючи їй вилетіти через лобове скло або отримати травми від удару об тверді предмети у салоні", – зазначають у поліції.

Варто наголосити, що ременем безпеки повинні користуватися всі пасажири в автомобілі, включно з тими, хто сидить позаду.

Водії мотоциклів і їхні пасажири повинні використовувати захисні шоломи. За порушення цієї вимоги передбачено штраф у такому ж розмірі згідно з відповідною статтею КУпАП.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому з українських водіїв загрожує покарання за відсутність техогляду.

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