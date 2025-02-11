Штрафують та навіть забирають права: кому з українських водіїв загрожує покарання за відсутність техогляду

В Україні технічний огляд не є обов’язковим для більшості водіїв. У Верховній Раді зазначають, що до завершення воєнного стану ця вимога не стосуватиметься власників звичайних легкових авто.

Проте для транспортних засобів, які підлягають обов’язковій перевірці, передбачені жорсткі обмеження. Дехто помилково вважає, що за відсутність техогляду загрожує лише штраф, однак у деяких випадках це може призвести навіть до позбавлення волі. Про це пише UApirtal з посиланням на "Твоя Машина".

Юристи застерігають, що правоохоронці особливо уважно ставляться до транспортних засобів, які за законом зобов’язані проходити обов’язковий техогляд. До цієї категорії належать вантажні автомобілі, автобуси, таксі, спецтехніка та інші види транспорту, технічний стан яких може становити загрозу для оточуючих, за винятком звичайних приватних автомобілів.

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Відповідно до ч. 3 ст. 121 КУпАП, за відсутність техогляду вперше передбачений штраф у розмірі 340 гривень, що може здатися незначним покаранням. Іноді правоохоронці помилково накладають таке стягнення навіть на тих водіїв, які не зобов’язані проходити перевірку, а ті, не вдаючись у деталі, просто сплачують його. Однак проблема полягає в тому, що за повторне порушення відповідальність стає значно серйознішою.

Згідно з ч. 4 ст. 121 КУпАП, за повторне ігнорування обов’язкового техогляду передбачено штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень. Ба більше, порушнику можуть тимчасово заборонити керувати транспортним засобом або навіть призначити адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб. Досить часто водії самі звертаються до суду з проханням про арешт, аби уникнути втрати посвідчення, адже для багатьох з них наявність водійських прав є ключовою умовою працевлаштування.

Нагадаємо, раніше у Раді підготували законопроєкт, згідно з яким усім водіям в Україні доведеться міняти права.

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