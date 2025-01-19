Усім водіям в Україні доведеться міняти права: який законопроєкт підготувала Рада

Українські водії, які отримали посвідчення до 2011 року, зазвичай мають безстрокові права і навіть не замислюються про їхню заміну. Однак термін дії таких документів обмежили 30 роками, але навіть ці права, ймовірно, потребуватимуть частішої заміни.

Уряд вже подав до Верховної Ради законопроєкт №8082, що регулює це питання. Про це пише сайт "Твоя машина".

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В уряді пропонують скоротити термін дії водійських посвідчень залежно від категорії до 10–15 років. Це стосуватиметься не лише нових документів, а й уже чинних, зокрема безстрокових. Для водіїв, які за цей період накопичать значну кількість порушень правил дорожнього руху, оновлення прав вимагатиме повторного складання іспитів з теорії та практики водіння.

Цей законопроєкт не є виключно ініціативою уряду, а належить до пакета змін, спрямованих на євроінтеграцію. У країнах Європейського Союзу вже тривалий час діють жорсткі норми щодо ліцензування водіїв.

Нагадаємо, деякі українці у 2025 році повинні заплатити податок за своє авто.

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