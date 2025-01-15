Їзда без 'автоцивілки': який штраф загрожує українським водіям у 2025 році

Поліс обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності залишається одним із трьох необхідних документів для водіїв в Україні у 2025 році. Його відсутність під час перевірки поліцією може призвести до адміністративного покарання для водія.

У разі, якщо ви маєте страховий поліс, але залишили його вдома, штраф становитиме 425 гривень. Сплатити його потрібно протягом перших 15 днів, інакше сума зросте вдвічі, зазначає сайт "Твоя машина".

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Якщо ж поліс відсутній або прострочений, в такому разі доведеться сплатити вже 850 гривень.

До 1 січня деякі категорії громадян мали право не оформляти "автоцивілку", але тепер ці пільги скасовано. Проте учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, особи з інвалідністю I та II груп, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС, а також пенсіонери можуть отримати знижку 50% на оформлення страхового полісу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні змінились ціни на "автоцивілку".

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