Шокуючі штрафи для українських водіїв: які порушення обійдуться в півмільйона

Через війну та важку економічну ситуацію в Україні багато українців переїжджають до Польщі, де також використовують автомобілі. Однак не всі обізнані з місцевими правилами дорожнього руху та відповідальністю за їх порушення.

Іноді це може призвести до значних штрафів або навіть ув’язнення. Про це пише Avtomob.

Зокрема, за відсутність паспорта, водійського посвідчення, страховки чи техпаспорта передбачено штраф у розмірі 1000 злотих, що відповідає приблизно 10 000 гривень. За порушення, як-от не пристібання ременя безпеки, ігнорування екстрених служб або відсутність ближнього світла фар, водієві загрожує штраф від 200 до 2000 злотих (від 2 000 до 20 000 гривень).

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У Польщі штрафи за перевищення швидкості варіюються від 50 до 2500 злотих (від 500 до 25 000 гривень). Якщо порушення повторюється, сума штрафу може збільшитися вдвічі. Водіїв, затриманих за кермом у нетверезому стані, можуть оштрафувати на суму від 50 до 5000 злотих (від 500 до 50 000 гривень), а також накласти арешт на 30 діб і позбавити прав на термін до 3 років при вмісті алкоголю в крові від 0,2 до 0,5 проміле. Якщо рівень алкоголю вищий, штрафи можуть сягати від 50 000 до 600 000 гривень, а водія чекає до двох років ув’язнення та позбавлення прав до 15 років.

Раніше ми розповідали, за які порушення українські водії можуть отримати найбільший штраф.

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