Штрафи до 20 тисяч грн: водіям нагадали, чого не можна робити за кермом

В Україні кожен водій повинен мати три обов'язкові документи при собі під час водіння. Їхня відсутність може призвести до штрафу.

Про це повідомляє сайт Avtomob. Перед тим як сідати за кермо, водій має переконатися, що у нього є:

Посвідчення водія відповідної категорії. Технічний паспорт на автомобіль. Дійсний поліс страхування цивільно-правової відповідальності.

Якщо водій не має хоча б одного з обов'язкових документів, йому загрожує штраф. За відсутність документів на транспортний засіб передбачено стягнення у розмірі 425 гривень, а за відсутність водійського посвідчення – 3400 гривень.

Читайте також: З 1 січня суттєво зменшиться кількість авто, які можна буде ввозити до України: про що йдеться

Штраф у сумі 20 400 гривень накладається на тих, хто сідає за кермо, незважаючи на позбавлення права керування транспортним засобом.

Раніше ми розповідали, що з 1 січня набуває чинності новий закон про автострахування.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!