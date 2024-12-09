З 1 січня суттєво зменшиться кількість авто, які можна буде ввозити до України: про що йдеться

З 1 січня 2025 року в Україні почнуть діяти нові умови ввезення транспортних засобів. Це рішення, яке неодноразово відкладали через війну, суттєво обмежить імпорт автомобілів із-за кордону.

Згідно з новими правилами, дозволеними для ввезення будуть лише автомобілі, які відповідають екологічному стандарту "Євро-6" — це машини, випущені після 2015 року. Наразі допускається імпорт авто зі стандартом "Євро-2" (після 1996 року).

Як повідомляє Mauto, нововведення торкнуться таких транспортних засобів:

Сідлові тягачі для напівпричепів

Автобуси

Вантажівки

Спецтехніка (автокрани, евакуатори тощо)

(автокрани, евакуатори тощо) Нові легкові автомобілі, що реєструються вперше

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Вживані легкові автомобілі, які вже були в експлуатації, не підпадають під нові вимоги. Українці зможуть і надалі ввозити авто з пробігом, випущені після 1996 року. Виняток також зроблено для електромобілів, оскільки вони не мають двигуна внутрішнього згоряння.

Обмеження не стосуватимуться автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога або для потреб Збройних сил України.

Запровадження нових правил спрямоване на оновлення автопарку країни та зменшення шкідливих викидів. Однак це також може призвести до підвищення цін на нові та вживані автомобілі на внутрішньому ринку.

Нагадаємо, раніше автоексперти назвали марки позашляховиків із найнадійнішими двигунами.

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