С 1 января существенно уменьшится количество автомобилей, которые можно будет ввозить в Украину: о чем идет речь

С 1 января 2025 г. в Украине начнут действовать новые условия ввоза транспортных средств. Это решение, которое неоднократно откладывалось из-за войны войны, существенно ограничит импорт автомобилей из-за рубежа.

Согласно новым правилам, разрешенными для ввоза будут только автомобили, соответствующие экологическому стандарту "Евро-6" - это машины, выпущенные после 2015 года. В настоящее время допускается импорт автомобилей со стандартом "Евро-2" (после 1996 года).

Как сообщает Mauto, нововведения коснутся следующих транспортных средств:

Седловые тягачи для полуприцепов

Автобусы

Грузовики

Спецтехника (автокраны, эвакуаторы и т.п.)

(автокраны, эвакуаторы и т.п.) Новые легковые автомобили, регистрируемые впервые

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Подержанные легковые автомобили, уже находившиеся в эксплуатации, не подпадают под новые требования. Украинцы смогут и дальше ввозить авто с пробегом, выпущенные после 1996 года. Исключение также сделано для электромобилей, поскольку у них нет двигателя внутреннего сгорания.

Ограничения не будут касаться автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи или для нужд Вооруженных сил Украины.

Введение новых правил направлено на обновление автопарка страны и уменьшение вредных выбросов. Однако это также может привести к повышению цен на новые и б/у автомобили на внутреннем рынке.

Напомним, ранее автоэксперты назвали марки внедорожников с самыми надежными двигателями.

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