З 1 січня набуває чинності новий закон про автострахування: що зміниться

З 1 січня 2025 року набуде чинності Закон України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (№ 3720-ІХ), який має покласти край торгівлі полісами за заниженими цінами. 27 років тому в Україні було введено обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВ), і з того часу поліс "автоцивілки" став необхідним атрибутом для кожного водія.

Про це повідомив Сергій Савчук, директор департаменту методології регулювання небанківських фінансових установ Національного банку, у своїй колонці для NV Бізнес. Однак багато хто сприймав його лише як формальну вимогу для перевірки під час зупинки патрулем. Зміни в цьому процесі та наближення "автоцивілки" до європейських стандартів має забезпечити новий закон, розроблений за участі Національного банку, який вступить в силу з 2025 року, зазначив Сергій Савчук.

Згідно з новими вимогами, страхові суми зростуть майже вдвічі: виплати за пошкодження майна зростуть з 160 тис. грн до 250 тис. грн, а за шкоду життю та здоров'ю — з 320 тис. грн до 500 тис. грн.

З 2026 року максимальні виплати за шкоду життю зростуть до 1 млн грн на одну особу, а для всіх постраждалих в одній ДТП — до 20 млн грн. Виплати за пошкодження майна можуть досягнути 2 млн грн.

Окрім того, будуть введені нові правила ремонту автомобілів після ДТП — вартість ремонту покриватиметься повністю, при цьому використовуватимуться нові оригінальні деталі для авто на гарантії та ліцензійні для інших.

"Зростання вартості поліса цілком виправдане, адже нововведення стосуватимуться кожного етапу взаємодії з "автоцивілкою": від купівлі поліса до врегулювання збитків і виплат у разі ДТП", — зазначив Сергій Савчук.

Також, окрім підвищення вартості поліса, історія водія під час керування автомобілем буде враховуватися при визначенні ціни страхування. Це особливо стосуватиметься тих водіїв, які були винуватцями ДТП, що стане додатковим стимулом до більш відповідальної поведінки на дорогах. Для пільгових категорій населення буде збережена можливість оформлення поліса зі знижкою 50%.

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З 2026 року передбачається скасування паперових полісів — всі страхові договори укладатимуться виключно в електронному вигляді з обов’язковим внесенням до бази даних МТСБУ.

Експерт зазначає, що це допоможе припинити напівлегальну торгівлю страховими полісами за заниженими цінами, яка роками спотворювала конкуренцію на ринку і сприяла існуванню недобросовісних компаній, що не виконували свої зобов’язання перед клієнтами. Це і було однією з причин, чому поліс "автоцивілки" часто сприймався як формальний документ без жодних гарантій щодо виплат від страховика.

Нагадаємо, з 1 січня суттєво зменшиться кількість авто, які можна буде ввозити до України.

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