С 1 января вступает в силу новый закон об автостраховании: что изменится

С 1 января 2025 вступит в силу Закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" (№ 3720-ІХ), который должен положить конец торговле полисами по заниженным ценам. 27 лет назад в Украине было введено обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСГПО), и с тех пор полис "автогражданки" стал необходимым атрибутом для каждого водителя.

Об этом сообщил Сергей Савчук, директор департамента методологии регулирования небанковских финансовых учреждений Национального банка, в своей колонке для NV Бизнес. Однако многие воспринимали его только как формальное требование для проверки при остановке патрулем. Изменения в этом процессе и приближение "автогражданки" к европейским стандартам должен обеспечить новый закон, разработанный при участии Национального банка, который вступит в силу с 2025 года, отметил Сергей Савчук.

Согласно новым требованиям, страховые суммы возрастут почти вдвое: выплаты за повреждение имущества возрастут со 160 тыс. до 250 тыс. грн. грн, а за вред жизни и здоровью – с 320 тыс. грн. до 500 тыс. грн. грн.

С 2026 года максимальные выплаты за ущерб жизни возрастут до 1 млн грн на одного человека, а для всех пострадавших в одном ДТП — до 20 млн грн. Выплаты за повреждение имущества могут достигнуть 2 млн. грн.

Кроме того, будут введены новые правила ремонта автомобилей после ДТП — стоимость ремонта будет покрываться полностью, при этом использовать новые оригинальные детали для авто на гарантии и лицензионные для других.

"Рост стоимости полиса вполне оправдан, ведь нововведения будут касаться каждого этапа взаимодействия с "автогражданкой": от покупки полиса до урегулирования убытков и выплат в случае ДТП", - отметил Сергей Савчук.

Также, помимо повышения стоимости полиса, история водителя при управлении автомобилем будет учитываться при определении цены страхования. Это будет особенно касаться тех водителей, которые были виновниками ДТП, что станет дополнительным стимулом к более ответственному поведению на дорогах. Для льготных категорий населения будет сохранена возможность оформления полиса со скидкой в 50%.

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С 2026 года предполагается упразднение бумажных полисов — все страховые договоры будут заключаться исключительно в электронном виде с обязательным внесением в базу данных МТСБУ.

Эксперт отмечает, что это поможет прекратить полулегальную торговлю страховыми полисами по заниженным ценам, которая годами искажала конкуренцию на рынке и способствовала существованию недобросовестных компаний, не выполнявших своих обязательств перед клиентами. Это и было одной из причин, почему полис "автогражданки" часто воспринимался как формальный документ без каких-либо гарантий выплат от страховщика.

Напомним, с 1 января существенно уменьшится количество автомобилей, которые можно будет ввозить в Украину.

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