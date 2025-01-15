Езда без "автогражданки": какой штраф грозит украинским водителям в 2025 году
Полис обязательного страхования автогражданской ответственности остается одним из трех необходимых документов для водителей в Украине в 2025 году. Его отсутствие во время проверки полицией может привести к административному наказанию для водителя.
В случае, если вы имеете страховой полис, но оставили его дома, штраф составит 425 гривен. Оплатить его нужно в течение первых 15 дней, иначе сумма вырастет вдвое, отмечает сайт "Твоя машина".
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Если же полис отсутствует или просрочен, в таком случае придется заплатить уже 850 гривен.
До 1 января некоторые категории граждан имели право не оформлять "автогражданку", но теперь эти льготы отменены. Однако участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, лица с инвалидностью I и II групп, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС, а также пенсионеры могут получить скидку 50% на оформление страхового полиса.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине изменились цены на "автогражданку".
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