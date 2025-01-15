Езда без 'автогражданки': какой штраф грозит украинским водителям в 2025 году

Полис обязательного страхования автогражданской ответственности остается одним из трех необходимых документов для водителей в Украине в 2025 году. Его отсутствие во время проверки полицией может привести к административному наказанию для водителя.

В случае, если вы имеете страховой полис, но оставили его дома, штраф составит 425 гривен. Оплатить его нужно в течение первых 15 дней, иначе сумма вырастет вдвое, отмечает сайт "Твоя машина".

Читайте также: Шокирующие штрафы для украинских водителей: какие нарушения обойдутся в полмиллиона

Если же полис отсутствует или просрочен, в таком случае придется заплатить уже 850 гривен.

До 1 января некоторые категории граждан имели право не оформлять "автогражданку", но теперь эти льготы отменены. Однако участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, лица с инвалидностью I и II групп, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС, а также пенсионеры могут получить скидку 50% на оформление страхового полиса.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине изменились цены на "автогражданку".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!