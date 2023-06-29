Який спосіб варити каву є найкориснішим для здоров'я

Ароматний і бадьорий напій підкорює серця багатьох. Але не кожен знає, який спосіб приготування вважається найкориснішим. Дослідження показують, що найкраще споживати каву, яка була приготована з використанням паперового фільтра.

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Цей спосіб приготування має позитивний вплив на стан судин, знижує ризик інфарктів та інсультів, а також зменшує ймовірність розвитку раку печінки.

Однак ці корисні властивості притаманні саме фільтру-каві.

Слід зазначити, що додавання цукру, молока, вершків та інших інгредієнтів не рекомендується, оскільки вони можуть погіршити корисність напою.

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Крім того, важливо не зловживати кавою, оскільки зловживання може навіть завдати шкоди здоров'ю. Оптимальна кількість кави для досягнення "максимально позитивного ефекту" становить близько трьох-чотирьох чашок на день.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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