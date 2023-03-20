Який колір допоможе залучити кохання та щастя у ваше життя: поради за знаком зодіаку

Колір одягу, аксесуарів і навіть елементів декору вдома здатні створювати особливу атмосферу. Так, деякі відтінки буквально "притягують" у життя кохання.

За словами астрологів, у кожного знаку зодіаку є один колір, який допоможе знайти другу половинку та здобути справжнє щастя. Читайте детальніше!

Овен – синій.

Телець – жовтий.

Близнюки – помаранчевий.

Рак – червоний.

Лев – золотий.

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Діва – зелений.

Терези – білий.

Скорпіон – сріблястий.

Стрілець – фіолетовий.

Козеріг – синій.

Водолій – фіолетовий.

Риби – рожевий.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.