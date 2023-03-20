Який колір допоможе залучити кохання та щастя у ваше життя: поради за знаком зодіаку
Колір одягу, аксесуарів і навіть елементів декору вдома здатні створювати особливу атмосферу. Так, деякі відтінки буквально "притягують" у життя кохання.
За словами астрологів, у кожного знаку зодіаку є один колір, який допоможе знайти другу половинку та здобути справжнє щастя. Читайте детальніше!
Овен – синій.
Телець – жовтий.
Близнюки – помаранчевий.
Рак – червоний.
Лев – золотий.
Діва – зелений.
Терези – білий.
Скорпіон – сріблястий.
Стрілець – фіолетовий.
Козеріг – синій.
Водолій – фіолетовий.
Риби – рожевий.
Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.
У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.