Какой цвет поможет привлечь любовь и счастье в вашу жизнь: советы по знаку зодиака
Цвета одежды, аксессуаров и даже элементов декора дома способны создавать особенную атмосферу. Так, некоторые оттенки буквально "притягивают" в жизнь любовь.
По словам астрологов, у каждого знака зодиака есть один цвет, который поможет найти вторую половинку и обрести настоящее счастье. Читайте детальнее!
Овен – синий.
Телец – желтый.
Близнецы – оранжевый.
Рак – красный.
Лев – золотой.
Дева – зеленый.
Весы – белый.
Скорпион – серебристый.
Стрелец – фиолетовый.
Козерог – синий.
Водолей – фиолетовый.
Рыбы – розовый.
Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.
В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.