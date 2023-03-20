Какой цвет поможет привлечь любовь и счастье в вашу жизнь: советы по знаку зодиака

Цвета одежды, аксессуаров и даже элементов декора дома способны создавать особенную атмосферу. Так, некоторые оттенки буквально "притягивают" в жизнь любовь.

По словам астрологов, у каждого знака зодиака есть один цвет, который поможет найти вторую половинку и обрести настоящее счастье. Читайте детальнее!

Овен – синий.

Телец – желтый.

Близнецы – оранжевый.

Рак – красный.

Лев – золотой.

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Дева – зеленый.

Весы – белый.

Скорпион – серебристый.

Стрелец – фиолетовый.

Козерог – синий.

Водолей – фиолетовый.

Рыбы – розовый.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.