Яку компенсацію за комунальні послуги можуть отримати ВПО: відповідь ПФУ

В Україні уряд затвердив новий порядок виплати компенсацій за житлово-комунальні послуги, які були спожиті внутрішньо переміщеними особами (ВПО). Компенсацію за спожиті комунальні послуги та енергоносії можуть отримати юридичні особи незалежно від форми власності — це можуть бути заклади, підприємства чи організації, а також фізичні особи-підприємці, які безоплатно надали житло ВПО.

Виплати здійснюються в межах встановлених соціальних норм споживання комунальних послуг і включають витрати на скраплений газ, тверде чи рідке паливо. У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області роз’яснили, хто має право на таку допомогу та як вона надаватиметься в разі безкоштовного тимчасового проживання переселенців.

Підставою для компенсації є розміщення осіб, які прибули з районів бойових дій або тимчасово окупованих територій, та не мають іншого житла, а також тих, чиї будинки були зруйновані або стали непридатними для проживання. Інформація про таке майно має бути внесена до державного реєстру пошкодженого житла.

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Проте компенсація не передбачена, якщо ВПО вже користується іншими урядовими програмами підтримки, отримує субсидії або пільги за іншою адресою. Також виплату не призначать, якщо особа перебувала за кордоном або не проживала за місцем компенсації понад 30 днів поспіль, або в заяві були вказані недостовірні дані, які впливають на призначення чи розмір допомоги.

Подати заяву на отримання компенсації можна буде з липня 2025 року. Це можна зробити онлайн — через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, використовуючи електронний підпис або інші засоби електронної ідентифікації. При цьому важливо, щоб адреса фактичного проживання переселенця, зазначена у відповідній довідці, збігалася з тією, за якою надається компенсація.

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