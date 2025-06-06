Какую компенсацию за коммунальные услуги могут получить ВПЛ: ответ ПФУ

В Украине правительство утвердило новый порядок выплаты компенсаций за жилищно-коммунальные услуги, потребленные внутренне перемещенными лицами (ВПЛ). Компенсацию за потребленные коммунальные услуги и энергоносители могут получить юридические лица независимо от формы собственности - это могут быть учреждения, предприятия или организации, а также физические лица-предприниматели, безвозмездно предоставившие жилье ВПЛ.

Выплаты производятся в пределах установленных социальных норм потребления коммунальных услуг и включают расходы на сжиженный газ, твердое или жидкое топливо. В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Луганской области разъяснили, кто имеет право на такую помощь и как она будет предоставляться при бесплатном временном проживании переселенцев.

Основанием для компенсации является размещение лиц, прибывших из районов боевых действий или временно оккупированных территорий, и не имеющих другого жилья, а также тех, чьи дома были разрушены или непригодны для проживания. Информация о таком имуществе должна быть внесена в государственный реестр поврежденного жилья.

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Однако компенсация не предусмотрена, если ВПЛ уже пользуется другими правительственными программами поддержки, получает субсидии или льготы по другому адресу. Также выплату не назначат, если лицо находилось за границей или не проживало по месту компенсации более 30 дней подряд, или в заявлении были указаны недостоверные данные, влияющие на назначение или размер пособия.

Подать заявление на получение компенсации можно с июля 2025 года. Это можно сделать онлайн через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, используя электронную подпись или другие средства электронной идентификации. При этом важно, чтобы адрес фактического проживания переселенца, указанный в соответствующей справке, совпадал с тем, по которому предоставляется компенсация.

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