Яку пенсію будуть отримувати українці із зарплатою у 25 тисяч гривень

Тривалість страхового стажу та рівень заробітної плати визначають розмір пенсії в Україні. Щоб дізнатися приблизний розмір майбутніх виплат, можна скористатися пенсійним калькулятором.

Так, чим вищий був рівень зарплати, тим більші будуть виплати. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на Пенсійний фонд України.

У 2025 році чоловік, який має 32 роки страхового стажу та отримує щомісячну зарплату в розмірі 25 тисяч гривень, зможе претендувати на пенсію у 8 764 гривні.

Читайте також: Якою буде пенсія українців, які отримували мінімальну зарплату

Такий розмір пенсії встановлено для громадян, які виходять на пенсію на загальних підставах. Для пільгових категорій, зокрема ветеранів війни, дітей війни, почесних донорів та осіб із видатними заслугами перед державою, виплати будуть іншими.

Якою буде пенсія при зарплаті 25 тисяч гривень. Джерело: Скриншот з сайту ПФУ

Варто зазначити, що жінка з таким же рівнем заробітної плати та однаковим трудовим стажем, виходячи на пенсію у 60 років, отримуватиме дещо вищу виплату — 8 800 гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи зростуть пенсії в Україні з 1 березня 2025 року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!