Чи зростуть пенсії в Україні з 1 березня 2025 року

У перший день весни 2025 року в Україні відбудеться індексація пенсій за віком, що дозволить пенсіонерам отримувати підвищені виплати. Залежно від суми нарахованої пенсії, розмір доплат становитиме від кількох сотень до понад тисячі гривень.

Щорічний перерахунок пенсій відбувається автоматично з 2017 року, коли було впроваджено пенсійну реформу. Вона передбачає, що кожного 1 березня пенсії підвищуються відповідно до рівня інфляції та середнього зростання заробітної плати за попередній рік. До цього рішення про індексацію ухвалювалося державою на розсуд і залежало від її фінансових можливостей. Колишній міністр соціальної політики Павло Розенко пояснює, що нині цей механізм закріплений у законодавстві, тож індексація відбувається незалежно від політичної чи економічної ситуації, навіть за умов воєнного стану. Про це пише РБК.

Обов’язкове підвищення пенсій стосується громадян, які отримують виплати за солідарною системою відповідно до закону про загальнообов’язкове пенсійне страхування. Водночас спеціальні пенсії, як-от військові, можуть бути проіндексовані за окремим рішенням уряду, як це відбувалося у 2024 році. Загалом трудові пенсії, які становлять близько 95% усіх виплат, підлягають автоматичному перерахунку.

У бюджеті Пенсійного фонду на 2025 рік передбачено 44,7 млрд гривень на індексацію пенсій і додаткові заходи соціального захисту найбільш вразливих верств населення. Підвищення розраховується за формулою, що враховує 50% від рівня інфляції за попередній рік та 50% від зростання середньої заробітної плати. На основі затверджених показників середньої зарплати та інфляції коефіцієнт індексації пенсій у 2025 році складе 1,115.

За підрахунками експертів, індексація може становити 13-14%. Мінімальна надбавка складе близько 100-200 гривень для пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію. Ті, хто має пенсію в межах 3-5 тисяч гривень, можуть розраховувати на доплату в розмірі 300-500 гривень. Підвищення понад 1000 гривень отримають громадяни з пенсією понад 10 тисяч гривень.

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Однак не всі пенсіонери матимуть право на індексацію. Вона не поширюється на тих, хто вийшов на пенсію після 1 січня 2025 року, оскільки їхні виплати вже враховують актуальні розрахунки. Також не підлягають перерахунку пенсії, призначені протягом останніх трьох років, оскільки вони вже розраховані за сучасними показниками. Крім того, ті, чиї виплати перевищують 23 610 гривень (10 прожиткових мінімумів), не отримають індексації.

Попри автоматичний механізм підвищення пенсій, економісти наголошують, що реальний рівень індексації не завжди відповідає потребам пенсіонерів. Борис Кушнірук, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру, зазначає, що традиційна методика розрахунку не враховує реальну структуру витрат людей похилого віку. Пенсіонери витрачають значну частку доходу на продукти, ліки та комунальні послуги, ціни на які зростають швидше, ніж загальний рівень інфляції. Він вважає, що потрібно переглядати методику індексації з урахуванням специфіки споживання малозабезпечених категорій населення, адже їхні витрати зростають значно швидше за середній показник по країні.

Окрім того, методологія визначення індексу споживчих цін, яка діяла до 2021 року, зазнала змін через повномасштабну війну, і тепер її коректність викликає сумніви. Кушнірук наголошує, що доходи в різних регіонах України відрізняються, що впливає на реальну купівельну спроможність пенсіонерів. Він закликає враховувати ці фактори при формуванні майбутньої політики соціального захисту.

Нагадаємо, раніше у ПФУ розповіли, у кого в березні зросте пенсія.

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