В кого у березні зросте пенсія: відповідь ПФУ

На початку весни 2025 року в Україні заплановано індексацію пенсій, що передбачає підвищення виплат для пенсіонерів. Адвокат Іван Хомич розповів, коли очікувати підвищення та на яку суму можуть зрости пенсії.

Кому підвищать пенсії у 2025 році

Індексація охопить різні категорії пенсіонерів: за віком, по інвалідності, за вислугу років, а також спеціальні пенсії (для військових, держслужбовців тощо). Від 2022 року Кабмін проводить щорічну індексацію всіх пенсій, і якщо законодавчих змін не буде, у 2025 році вона відбудеться 1 березня. Про це пише Уніан.

Розмір підвищення визначатиме уряд, ухвалюючи відповідну постанову, зазвичай наприкінці лютого. За словами Хомича, у 2024 році пенсії проіндексували на 7,96%, а у 2023 році – на 19,7%. Очікується, що у 2025 році виплати зростуть приблизно на 10%.

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На скільки зростуть пенсії

Щороку Кабмін встановлює мінімальну та максимальну суму індексації. За попередні два роки мінімальне підвищення становило 100 грн, а максимальне – 1 500 грн.

Якщо розрахована сума індексації перевищує 1 500 грн, пенсіонер все одно отримає не більше цього ліміту. Наприклад, у 2023 році індексація становила 19,7%, і тим, хто мав пенсію 10 000 грн, мало б додатися понад 1 900 грн, але фактично доплата обмежувалася 1 500 грн.

Хто отримує мінімальні виплати

За словами Хомича, мінімальну пенсію призначають кільком категоріям осіб:

Тим, хто вийшов на пенсію у 2021-2024 роках. Людям, які отримують пенсійні виплати із "дотяжкою" до прожиткового мінімуму.

Розмір пенсії розраховується за спеціальною формулою, що враховує стаж і зарплату. Якщо сума, яку отримує пенсіонер, менша за прожитковий мінімум (2 361 грн), держава "дотягує" виплату до цього рівня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, на скільки зростуть пенсії після індексації.

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