Яку зарплату враховують при розрахунку пенсії: подробиці

При визначенні розміру пенсій береться до уваги трудовий стаж людини та її заробітна плата. Однак щодо другого аспекту є певні особливості.

В Україні для розрахунку пенсії заробітна плата враховується за весь час страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. Про це пише 24 Канал.

Однак, якщо пенсіонер бажає і має підтвердження своїх доходів (заробітну плату), для розрахунку пенсії можна враховувати зарплату за будь-які 60 календарних місяців безпосереднього страхового стажу до 30 червня 2000 року, незважаючи на наявність перерв.

Варто нагадати, що заробітна плата, що нараховувалася особі починаючи з 1 липня 2000 року, враховується лише на основі інформації з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що одразу у кількох сферах в Україні значно зросла зарплата.

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