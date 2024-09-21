Одразу у кількох сферах в Україні значно зросла зарплата: подробиці

В Україні заробітні плати за останній рік зросли на 23%, при цьому в окремих професіях спостерігається рекордне підвищення. Найбільший приріст зарплат відзначено серед перекладачів з іспанської мови, податкових консультантів та керівників відділів контенту. Про це свідчать дані великого кадрового порталу.

Найпомітніше зростання зарплати зафіксовано у перекладачів з іспанської мови. Їх середній дохід збільшився на 245% і зараз становить близько 70 000 грн. Податкові консультанти теж зазнали значного підвищення оплати праці – їх заробітки зросли на 160% і тепер в середньому складають 32 500 грн. Посада керівника відділу контенту також стала більш прибутковою – зарплати збільшилися на 133%, досягнувши 70 000 грн, пише OBOZ.UA.

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Не відстають і такі професії, як директор з якості, де зарплати піднялися на 129% (до 40 000 грн), а також соціологи, заробітки яких зросли на 124% і зараз складають 19 000 грн. Загалом, середня заробітна плата в Україні у вересні 2024 року досягла 21 500 грн, що на 23% більше, ніж торік.

Водночас не всі сфери демонструють позитивну динаміку. Наприклад, програмісти зазнали суттєвого зниження доходів. Зарплата фахівців Golang впала на 43% і тепер становить 92 500 грн, а у .Net-програмістів – на 25%, до 60 000 грн. Fullstack-розробники також заробляють менше на 14%, отримуючи в середньому 60 000 грн.

Серед найпопулярніших вакансій в Україні залишаються продавець-консультант, менеджер з продажу, водій, адміністратор та кухар. Продавці-консультанти зараз заробляють в середньому 17 700 грн, що на 21% більше, ніж рік тому. Менеджери з продажу мають зарплату близько 30 000 грн (+30%), водії – 27 500 грн (+22%), адміністратори – 19 000 грн (+27%), а кухарі – 22 000 грн (+26%).

Загалом ринок праці в Україні демонструє неоднозначну картину. У деяких професіях відзначається суттєве зростання доходів, тоді як в інших, зокрема в IT-секторі, спостерігається спад. Попри це, загальний тренд показує зростання середніх зарплат по країні, що свідчить про відновлення економічної активності.

Нагадаємо, що роботодавців, які не проведуть індексацію зарплат у 2024 році, очікують штрафи.

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