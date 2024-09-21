Сразу в нескольких областях в Украине значительно выросла зарплата: подробности

В Украине заработная плата за последний год выросла на 23%, при этом в отдельных профессиях наблюдается рекордное повышение. Наибольший прирост зарплат отмечен среди переводчиков испанского языка, налоговых консультантов и руководителей отделов контента. Об этом свидетельствуют данные большого кадрового портала.

Самый заметный рост зарплаты зафиксирован у переводчиков с испанского языка. Их средний доход увеличился на 245% и составляет около 70 000 грн. Налоговые консультанты тоже испытали значительное повышение оплаты труда – их заработки выросли на 160% и теперь в среднем составляют 32 500 грн. Должность руководителя отдела контента также стала прибыльнее – зарплаты увеличились на 133%, достигнув 70 000 грн, пишет OBOZ.UA.

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Не отстают и такие профессии как директор по качеству, где зарплаты поднялись на 129% (до 40 000 грн), а также социологи, заработки которых выросли на 124% и сейчас составляют 19 000 грн. В целом средняя заработная плата в Украине в сентябре 2024 года достигла 21 500 грн, что на 23% больше, чем в прошлом.

В то же время, не все сферы демонстрируют положительную динамику. Например, программисты испытали существенное снижение доходов. Зарплата специалистов Golang упала на 43% и теперь составляет 92 500 грн, а у .Net-программистов – на 25% до 60 000 грн. Fullstack-разработчики также зарабатывают менее 14%, получая в среднем 60 000 грн.

Среди самых популярных вакансий остаются продавец-консультант, менеджер по продажам, водитель, администратор и повар. Продавцы-консультанты сейчас зарабатывают в среднем 17 700 грн., что на 21% больше, чем год назад. Менеджеры по продажам имеют зарплату около 30 000 грн (+30%), водители – 27 500 грн (+22%), администраторы – 19 000 грн (+27%), а повара – 22 000 грн (+26%).

В целом, рынок труда в Украине демонстрирует неоднозначную картину. В некоторых профессиях отмечается существенный рост доходов, в то время как в других, в частности в IT-секторе, наблюдается спад. Тем не менее общий тренд показывает повышение средних зарплат по стране, что свидетельствует о возобновлении экономической активности.

Напомним, что работодателей, которые не проведут индексацию зарплат в 2024 году, ожидают штрафы.

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